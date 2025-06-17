Лесопожарные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Губернатор Александр Авдеев снял особый противопожарный режим, действовавший с 6 июня. Однако, лесопожарные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за продолжающегося пожароопасного сезона.Министерство лесного хозяйства напоминает: при обнаружении лесного пожара нужно звонить по телефонам: 8 (800) 100-94-00, (4922) 45-90-06 или 45-90-02.ГУ МЧС России по Владимирской области призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности при разведении костров и использовании мангалов.