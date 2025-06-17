Общественники недовольны внешним видом реставрируемых Золотых ворот Владимира. Речь идет о «Народном фронте» Владимирской области. У себя в соцсетях активисты движения выложили видео с

Общественники недовольны внешним видом реставрируемых Золотых ворот Владимира. Речь идет о «Народном фронте» Владимирской области. У себя в соцсетях активисты движения выложили видео с результатами опроса местных жителей. Судя по опубликованным кадрам, горожане разочарованы тем, как выглядит один из владимирских белокаменных памятников XII века в областном центре. Елена, житель города Владимира Побыстрее закончить реставрационные работы,