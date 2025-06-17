Спортсмены-ориентировщики из 33-его региона завоевали 18 наград на соревнованиях в Нижегородской области. Там прошли всероссийские, межрегиональные соревнования и 24-й фестиваль спортивного

Спортсмены-ориентировщики из 33-его региона завоевали 18 наград на соревнованиях в Нижегородской области. Там прошли всероссийские, межрегиональные соревнования и 24-й фестиваль спортивного ориентирования «Вачский Азимут», рассказали в пресс-службе правительства области. Из пресс-релиза правительства области В активе нашей сборной – 6 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. Золотых медалей удостоены Никита Зякин, Герман Кобелев, Иван Платонов,