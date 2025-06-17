VI летняя Спартакиада работников крупной нефтетранспортной компании прошла на спортивных объектах Нижегородской области с 11 по 13 июня 2025 года. Организатором спортивного мероприятия ..

VI летняя Спартакиада работников крупной нефтетранспортной компании прошла на спортивных объектах Нижегородской области с 11 по 13 июня 2025 года.Организатором спортивного мероприятия выступило АО «Транснефть – Верхняя Волга». Участниками стали более 1700 человек.Корпоративная спартакиада по восьми видам спорта стартовала на площадках в Нижнем Новгороде и Городецком округе Нижегородской области. В этом году она была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и стала самой масштабной за все годы ее проведения.В течение трех дней спортсмены из 27 ОСТ соревновались в индивидуальных и командных зачетах по плаванию, настольному теннису, легкой атлетике, бильярду, шахматам, волейболу, футболу и баскетболу.В общей сложности призерам спартакиады вручено 465 медалей. Победителям финальных игр в командных видах спорта также были вручены 45 бронзовых, серебряных и золотых кубков.На церемонии открытия Спартакиады, которая прошла в День России, участников приветствовали вице-президент ПАО «Транснефть» Борис Король, генеральный директор АО «Транснефть – Верхняя Волга» Александр Иванов и заместитель министра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова.Выступая на церемонии открытия, вице-президент компании Борис Михайлович Король отметил, что компания активно развивает спорт среди своих сотрудников.«Спартакиады давно стали частью нашей корпоративной культуры и проводятся уже 13 лет. Неизменным остается командный дух, воля к победе, а также общее единение и товарищество», - указал он.«Приятно наблюдать, как развивается корпоративный спорт. Для Нижегородской области почетно принимать у себя настолько масштабное мероприятие среди трудовых коллективов», - отметила заместитель министра спорта региона Екатерина Парилова.