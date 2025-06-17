Семеро нелегальных мигрантов обнаруженных во Владимирской области получили административный штраф за нарушение законодательства. Пятеро из них будут депортированы из России. Выявить

Семеро нелегальных мигрантов обнаруженных во Владимирской области получили административный штраф за нарушение законодательства. Пятеро из них будут депортированы из России. Выявить иностранцев на территории Ковровского района помогли рейдовые мероприятия. Сотрудники региональных подразделений ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии проверили 15 рабочих сразу на нескольких предприятиях. Из пресс-релиза УМВД области В результате проверки задокументировано семь