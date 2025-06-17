Семеро нелегальных мигрантов обнаруженных во Владимирской области получили административный штраф за нарушение законодательства. Пятеро из них будут депортированы из России. Выявить
<a href="https://33live.ru/novosti/17-06-2025-pyatero-nelegalnyx-migrantov-obnaruzhennyx-vo-vladimirskoj-oblasti-budut-otpravleny-domoj.html" target="_blank">Пятеро нелегальных мигрантов, обнаруженных во Владимирской области, будут отправлены домой</a> - Семеро нелегальных мигрантов обнаруженных во Владимирской области получили административный штраф за нарушение законодательства. Пятеро из них будут депортированы из России. Выявить
[url=https://33live.ru/novosti/17-06-2025-pyatero-nelegalnyx-migrantov-obnaruzhennyx-vo-vladimirskoj-oblasti-budut-otpravleny-domoj.html]Пятеро нелегальных мигрантов, обнаруженных во Владимирской области, будут отправлены домой[/url] - Семеро нелегальных мигрантов обнаруженных во Владимирской области получили административный штраф за нарушение законодательства. Пятеро из них будут депортированы из России. Выявить