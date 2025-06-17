Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Владимирэнерго» продолжают реконструкцию и ремонт распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ в регионе. С начала 2025 года в рамках реализации инвестиционной и ремонтной программ энергетики заменили более 85 км «голого» провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Работы проведены в 14 районах Владимирской области.

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Владимирэнерго» продолжают реконструкцию и ремонт распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ в регионе.С начала 2025 года в рамках реализации инвестиционной и ремонтной программ энергетики заменили более 85 км «голого» провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Работы проведены в 14 районах Владимирской области.В результате выполненных мероприятий повысились надежность и качество электроснабжения более 230 населенных пунктов.Главное преимущество применения СИП — надежная изоляция, обеспечивающая защиту от неблагоприятных внешних воздействий. Провод обладает повышенной износостойкостью, устойчивостью к ветровым нагрузкам, гололедообразованию, налипанию снега и иным неблагоприятным погодным условиям. Кроме того, снижается вероятность электротравматизма сторонних лиц.