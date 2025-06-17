Об этом сообщил фонд капитального ремонта Владимирской области.

Фонд капитального ремонта Владимирской области совместно с региональным министерством ЖКХ отчитались о ходе реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. По данным на 11 июня текущего года, полностью завершены работы в 119 домах, включенных в план на текущий год.В настоящее время активная фаза ремонтных работ ведется на 81 многоквартирном доме. Основной объем работ приходится на ремонт кровли – он проводится на 40 объектах. Кроме того, ведется ремонт фасадов в пяти домах и фундамента в одном здании.Особое внимание уделяется замене лифтового оборудования: в 36 домах обновляются лифты. Всего планируется заменить 80 лифтовых кабин, включая все сопутствующее оборудование.