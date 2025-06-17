Заросшая мусором, хаотичная, песчаная парковка превратится в место отдыха. Во Владимире подвели итоги ежегодного голосования по выбору объектов для благоустройства в рамках проекта

Заросшая мусором, хаотичная, песчаная парковка превратится в место отдыха. Во Владимире подвели итоги ежегодного голосования по выбору объектов для благоустройства в рамках проекта “Формирование комфортной городской среды”. Победу одержала территория за филармонией в районе 1-го дома по проспекту Ленина. Сейчас это пространство используется как стихийная парковка для местных жителей, а при ветре песок с пустыря