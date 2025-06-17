81% жителей ЦФО поддерживают идею создания «тревожной кнопки» в банковском приложении, показал опрос* ВТБ перед ПМЭФ-2025. По мнению большинства, она нужна, чтобы оперативно оповещать банки о ..

81% жителей ЦФО поддерживают идею создания «тревожной кнопки» в банковском приложении, показал опрос* ВТБ перед ПМЭФ-2025. По мнению большинства, она нужна, чтобы оперативно оповещать банки о случаях мошенничества или потери карт.Больше половины жителей ЦФО хотя бы один раз сталкивались с попытками мошенничества. Такой опыт повышает актуальность «тревожной кнопки» для пользователей банковских продуктов, с помощью которой можно оповещать все банки или правоохранительные органы о преступлениях в финансовой сфере. Больше половины опрошенных (57%) хотят, чтобы по кнопке сигнал поступал и в банки, и в правоохранительные органы, 14% — только в банки, а 29% — что это должно зависеть от ситуации.Среди потенциально полезных функций такой кнопки, помимо жалоб на мошенничество, опрошенные также отмечают сигнал в случае утери карты (79%) и при угрозе личной безопасности, например, ограблении (74%). Абсолютное большинство (91%) высказалось за передачу данных о местоположении устройства в случае срабатывания сигнала.Нажатие «тревожной кнопки», по мнению жителей ЦФО, должно в первую очередь производить блокировку карты — об этом заявил 31% респондентов. Около трети опрошенных считают, что она также должна передавать в банки местоположение и сведения о последних транзакциях. 12% считают, что она должна служить только для оповещения. Ожидается, что скорость реакции банка должна быть почти мгновенной — 81% респондентов хотят, чтобы блокировка счета происходила в течение 1 минуты. При этом более половины опрошенных считают, что одного нажатия кнопки недостаточно: требуется подтверждение во избежание случайного срабатывания.*Опрос был проведен с 2 по 9 июня среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.