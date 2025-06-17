40-летнего гражданина Казахстана могут лишить свободы за то, что он пытался дать полицейскому взятку в 200 долларов и 200 российских рублей. Об этом рассказали в пресс-службах Следкома и

40-летнего гражданина Казахстана могут лишить свободы за то, что он пытался дать полицейскому взятку в 200 долларов и 200 российских рублей. Об этом рассказали в пресс-службах Следкома и прокуратуры области. История произошла 22 мая в Гороховце. Дело в том, что пассажир автобуса «Нижний Новгород – Москва» храпел так сильно, что другие пассажиры решили, что ему