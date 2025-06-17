Прокуратура Владимирской области взяла ситуацию под свой контроль.

Во Владимирской области, в городе Кольчугино, остро стоит проблема доступности городской автостанции и железнодорожного вокзала для людей с ограниченными возможностями. Местное отделение Всероссийского общества инвалидов бьет тревогу из-за отсутствия удобных путей передвижения к этим важным транспортным узлам.Ситуация осложняется тем, что ближайшие пешеходные переходы расположены на расстоянии 800 метров от платформы железнодорожного вокзала, расположенного на улице Вокзальной, где также находится и автостанция. Это создает значительные трудности для маломобильных граждан, вынужденных преодолевать излишнее расстояние, чтобы пересечь дорогу.Несмотря на неоднократные обращения общественной организации в районную администрацию, проблема так и не была решена. Прокуратура Владимирской области взяла ситуацию под свой контроль, констатировав нарушение прав маломобильных граждан на беспрепятственное передвижение.