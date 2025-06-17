Николай Русевич служил на фронте стрелком.

Камешковский район Владимирской области понес невосполнимую утрату. В зоне проведения специальной военной операции погиб Николай Русевич, уроженец села Гатиха. Ему было всего 27 лет, о чем сообщила районная администрация 17 июня.Николай родился в 1997 году, окончил Гаврильцевскую школу, а затем получил специальность "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" в Суздальском индустриально-гуманитарном колледже. После службы в армии в 2015 году работал в автосервисе.В сентябре 2022 года Николай был призван на службу в рамках частичной мобилизации и служил стрелком.Жизнь бойца прервалась в апреле 2025 года в Харьковской области. Его похоронили 15 июня на кладбище села Гатиха.