В участок реки Рпень у Рпенского проезда вытекает белая пена. Такое обращение поступило в городскую администрацию. 15 апреля представители мэрии, прокуратуры и правительства области выехали

В участок реки Рпень у Рпенского проезда вытекает белая пена. Такое обращение поступило в городскую администрацию. 15 апреля представители мэрии, прокуратуры и правительства области выехали на место с проверкой. Оказалось, что загадочный ручей белой пены тек с территории неподалеку, где идет стройка предприятия. Завод пока не функционирует, рабочие еще только-только начали готовить грунт для строительства.