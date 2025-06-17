Власти города заключили с подрядчиком дополнительное соглашение.

На официальном сайте мэрии Владимира опубликовано постановление, подписанное главой города Дмитрием Наумовым, об увеличении стоимости строительства новой дороги, прокладываемой вдоль садовых участков за Дворцом детского и юношеского творчества, соединяющей Лыбедскую магистраль с улицей Пушкарской.Согласно документу, смета проекта выросла на 26,6 млн рублей, и теперь общая стоимость работ оценивается в 82,2 млн рублей.Аванс, выплаченный подрядчику, составил более 41 млн рублей. В постановлении не указаны причины, по которым произошел рост стоимости строительства.Сегодня стало известно, что с 18 июня до 18 июля во Владимире ограничат движение на съезде от дома № 6 по ул. Мира вдоль ДДюТ по ул. Пушкарской.