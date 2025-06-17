Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

За минувшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировали 13 новых случаев коронавирусной инфекции.Заболеваемость снизилась в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора. Большинство случаев выявили в самом Владимире — 11 случаев. Еще по одному заразившемуся — в Муромском и Юрьев-Польском районах.Напомним, что неделей ранее в регионе подтвердили 14 новых случаев ковида.Во Владимирской области на одного врача : сотрудники крайне загружены.