Угроза атак БПЛА снова появилась во Владимирской области. В связи с этим мобильный интернет на территории региона временно ограничили. Об этом предупредили в пресс-службе правительства

Угроза атак БПЛА снова появилась во Владимирской области. В связи с этим мобильный интернет на территории региона временно ограничили. Об этом предупредили в пресс-службе правительства области. Владимирцам рекомендуется использовать проводной интернет или Wi-Fi. Ограничения будут сняты, как только угроза исчезнет. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Изображение сгенерировано нейросетью