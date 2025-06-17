Их выдворят из России.

В Ковровском районе Владимирской области силовики нашли группу нелегальных мигрантов. Их выдворят из России.Рейды организовали на нескольких местных предприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В итоге сотрудники полиции совместно с ФСБ установили, что пятеро иностранных граждан находились на территории страны без разрешающих документов.Еще семь человек привлекли к административной ответственности: они заплатят штрафы.Напомним, что во Владимирской области .