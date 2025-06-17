Их выдворят из России.
В Ковровском районе Владимирской области силовики нашли группу нелегальных мигрантов. Их выдворят из России.
Рейды организовали на нескольких местных предприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В итоге сотрудники полиции совместно с ФСБ установили, что пятеро иностранных граждан находились на территории страны без разрешающих документов.
Еще семь человек привлекли к административной ответственности: они заплатят штрафы.
Напомним, что во Владимирской области .