Во Владимирской области продолжаются рейды по выявлению нелегальных работников из других стран. На этот раз проверки прошли на предприятиях Ковровского района с участием полицейских,

Во Владимирской области продолжаются рейды по выявлению нелегальных работников из других стран. На этот раз проверки прошли на предприятиях Ковровского района с участием полицейских, сотрудников ФСБ и бойцов Росгвардии. Во время рейда силовики проверили документы 15 иностранных работников. В ходе проверки выяснилось, что у нескольких из них не было разрешения на работу, а пятеро вовсе