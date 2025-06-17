Ремига пробудет под стражей 1 месяц и 30 суток.

Во Владимирской области произошли кадровые перестановки: полномочия арестованного Александра Ремиги переданы вице-губернатору Сергею Волкову. По информации «Владимирских ведомостей», Сергей Волков, курирующий ЖКХ, строительство, экологию и природопользование, теперь будет отвечать и за промышленность, экономическую и инвестиционную политику.Ранее эти направления курировал Александр Ремига, который был арестован 10 июня по делу о получении взятки в особо крупном размере.Ремига пробудет под стражей 1 месяц и 30 суток.