Заявки от подрядчиков принимают до 2 июля.

В городе Лакинске во Владимирской области построят поликлинику. Еще один медицинский объект — подстанция скорой помощи для ГБУЗ ВО «Собинская районная больница».Заявки от подрядчиков принимают до 2 июля. По проекту в Лакинске предусмотрено возведение современного комплекса. В нем будут кабинеты врачей разных специализаций, процедурные помещения, лаборатории и кабинеты функциональной диагностики.Для пациентов необходимо продумать удобную навигацию, зоны ожидания и доступная среда для маломобильных граждан.Напомним, что на прошлой неделе во Владимирской области .