С 1 июля по 15 декабря будет ограничено движение.

Водителям, планирующим поездки по трассе М-7 во Владимирской области, следует учитывать, что с 1 июля по 15 декабря будет проводиться масштабный ремонт участка с 115 по 118 километр, расположенного в Петушинском районе.Об этом предупреждает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, отмечая, что это неизбежно приведет к ограничениям движения.В ходе работ дорожники проведут комплексное обновление участка: будет снят старый асфальт, усилено дорожное полотно, уложен новый, износостойкий слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, запланировано укрепление обочин, установка новых бордюров и автобусных павильонов, а также ремонт барьерного ограждения, замена дорожных знаков и нанесение долговечной термопластиковой разметки.В зоне проведения ремонтных работ проезжая часть будет сужена, а движение будет организовано по свободным полосам. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, учитывая возможные задержки