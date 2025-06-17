В пятницу, 27 июня, во Владимирской области состоятся ярмарки трудоустройства. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Александр Авдеев. Желающие найти работу могут прийти в филиалы

В пятницу, 27 июня, во Владимирской области состоятся ярмарки трудоустройства. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Александр Авдеев. Желающие найти работу могут прийти в филиалы Кадрового центра «Работа России». В 33-ем регионе ярмарки пройдут по следующим адресам: – во Владимире на улице Белоконской, 6а; – в Коврове на проспекте Ленина, 42а; – в Гусь-Хрустальном