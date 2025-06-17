Совершено 56 преступлений.
За прошедшую неделю жители Владимирской области отдали мошенникам 22 миллиона рублей. Об этом рассказали в региональном правительстве.
Всего аферисты совершили 56 преступлений с использованием разных схем. Так, жительница Владимира перевела злоумышленникам 3,2 млн рублей под предлогом отмены незаконной банковской операции.
На точно такую же схему попалась жительница Коврова. 61-летняя женщина потеряла 1,3 млн рублей.
Жителей просят остерегаться мошенников: никаких безопасных банковских счетов не существует, не переводите туда свои сбережения.
Напомним, что женщина из Владимира стала жертвой злоумышленников .