Совершено 56 преступлений.

За прошедшую неделю жители Владимирской области отдали мошенникам 22 миллиона рублей. Об этом рассказали в региональном правительстве.Всего аферисты совершили 56 преступлений с использованием разных схем. Так, жительница Владимира перевела злоумышленникам 3,2 млн рублей под предлогом отмены незаконной банковской операции.На точно такую же схему попалась жительница Коврова. 61-летняя женщина потеряла 1,3 млн рублей.Жителей просят остерегаться мошенников: никаких безопасных банковских счетов не существует, не переводите туда свои сбережения.Напомним, что женщина из Владимира стала жертвой злоумышленников .