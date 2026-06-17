Окончательное слово — за депутатами Законодательного Собрания.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев официально представил на рассмотрение депутатов областного Законодательного Собрания проект о назначении Александра Муромского на пост заместителя губернатора и министра архитектуры и строительства.
В случае утверждения данной кандидатуры на него будут возложены функции куратора инфраструктурного сектора владимирской экономики.
Окончательное решение по этому кадровому вопросу будет принято парламентариями после завершения всех необходимых процедур, предусмотренных региональным законодательством.