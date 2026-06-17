Поддержку получат раненые бойцы, оставшиеся на военной службе, и инвалиды боевых действий из приграничных регионов.

Государственный фонд «Защитники Отечества» расширил перечень граждан, имеющих право на получение всесторонней поддержки. На персональное сопровождение организации теперь могут рассчитывать еще две категории участников боевых действий.В их число вошли действующие военнослужащие, получившие тяжелые ранения в ходе проведения специальной военной операции, но принявшие решение остаться в рядах Вооруженных сил РФ. Также поддержка будет оказываться ветеранам, которые отражали вооруженные вторжения на приграничных территориях страны и получили инвалидность.Расширение круга получателей помощи произошло по инициативе председателя фонда, статс-секретаря — заместителя министра обороны России Анны Цивилевой. Напомним, организация создана по поручению президента Владимира Путина для заботы об участниках спецоперации, а ее региональный филиал уже 3 года успешно работает во взаимодействии с правительством Владимирской области.Нововведения позволят большему числу бойцов получить доступ к качественной медицинской и социальной реабилитации. Специалисты фонда также окажут содействие в переобучении, поиске работы и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды людей с инвалидностью.