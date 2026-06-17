Монумент в честь 850-летия города Владимира готовится к реставрации. Памятник высотой в 22 метра установили на Соборной площади в 1958 году. Долгие годы он привлекал внимание местных жителей и

Монумент в честь 850-летия города Владимира готовится к реставрации. Памятник высотой в 22 метра установили на Соборной площади в 1958 году. Долгие годы он привлекал внимание местных жителей и гостей города, став объектом культурного наследия федерального значения. Однако время дает о себе знать. На памятнике появились сколы и потертости. Управление архитектуры и строительства приняло решение