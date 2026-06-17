В Судогде открылся Штаб общественной поддержки «Единой России». Он стал четвертым в регионе — после областного центра и муниципальных площадок в Камешково и Покрове. Новое пространство

В Судогде открылся Штаб общественной поддержки «Единой России». Он стал четвертым в регионе — после областного центра и муниципальных площадок в Камешково и Покрове. Новое пространство призвано стать местом встреч для жителей, общественных организаций, молодежи и всех, кто готов участвовать в развитии округа. Алексей Говырин, депутат Госдумы от Владимирской области, участник предварительного голосования «Единой России»