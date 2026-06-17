Массированный налет дронов отражен силами противовоздушной обороны.

С 9:00 до 14:00 по московскому времени дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно нейтрализовали и ликвидировали 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.По информации Министерства обороны РФ, вражеские воздушные цели были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской и Тульской областей.Кроме того, попытки атак пресекли в Московском регионе, Краснодарском крае, над Республикой Крым и в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.