С 20 июня в нескольких центральных регионах, включая Владимирскую область, вводят ограничения для малой авиации и гражданских беспилотников, сообщили в региональном Правительстве со

С 20 июня в нескольких центральных регионах, включая Владимирскую область, вводят ограничения для малой авиации и гражданских беспилотников, сообщили в региональном Правительстве со ссылкой на Росавиацию. Запрет касается легких и сверхлегких самолетов и БПЛА. Исключение сделано только для государственной и экспериментальной авиации. Ограничения будут действовать на высоте от земли до 5200 метров. Под запрет попали