Монументу на Соборной площади вернут его первозданный вид. 1 июня между управлением архитектуры администрации города Владимира и подрядной организацией «Владимирреставрация» заключён

Монументу на Соборной площади вернут его первозданный вид. 1 июня между управлением архитектуры администрации города Владимира и подрядной организацией «Владимирреставрация» заключён контракт на проведение ремонтных работ. 16 июня компания вышла на строительную площадку. Вокруг монумента монтируют ограждение. Затем будут устанавливать строительные леса. Памятник в честь 850-летия Владимира является объектом культурного наследия федерального значения. Он был