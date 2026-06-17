Деревня — это не просто точки на карте, а живые сообщества, чьё развитие во многом зависит от неравнодушных людей.

Деревня — это не просто точки на карте, а живые сообщества, чьё развитие во многом зависит от неравнодушных людей. Именно такие люди — сельские старосты — сейчас могут заявить о себе на конкурсе лучших сельских старост «Важные дела Владимирской деревни»!«Сельский староста — это человек, который не ждёт указаний сверху, а берёт инициативу в свои руки. Именно такие лидеры создают комфортную среду для жизни на селе, решают насущные проблемы и вдохновляют односельчан на добрые дела. Поддержка этих людей — важнейшая задача государства», - отмечает в своих соцсетях депутат Государственной Думы Игорь Игошин.В конкурсе имеют право принять участие старосты сельских населённых пунктов, расположенных на территории Владимирской области, назначенные в установленном порядке.Важные условия:Победитель конкурса не может участвовать в нём повторно в течение двух лет после объявления итогов.Цель состязания — выявить самых активных и инициативных сельских старост региона: тех, кто вкладывает душу в развитие своей малой родины и делает жизнь на селе лучше.Что ждёт победителей?Достойные награды подготовлены для тех, кто ежедневно трудится на благо своих земляков:1‑е место — премия 60000 рублей + 200000 рублей на развитие территории муниципального образования;2‑е место — премия 40000 рублей + 120000 рублей на развитие территории муниципального образования;3‑е место — премия 20000 рублей + 80000 рублей на развитие территории муниципального образования.Кроме того, предусмотрены три специальные номинации — победители в каждой получат премию 10000 рублей.Этот конкурс — не просто соревнование, а возможность показать, как много может сделать один неравнодушный человек для своего села, и вдохновить других на добрые и полезные дела.Конкурс проводится Министерством внутренней политики Владимирской области.Не упустите шанс заявить о своих достижениях и получить поддержку для новых проектов!Приём заявок продолжается — успейте подать свою до 26 июня!