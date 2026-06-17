В апреле этого года 56-летний житель Владимира поджёг «Киа Соренто» своего двоюродного брата. Вражда между родственниками возникла из-за наследства. Злоумышленник приехал в деревню в

В апреле этого года 56-летний житель Владимира поджёг «Киа Соренто» своего двоюродного брата. Вражда между родственниками возникла из-за наследства. Злоумышленник приехал в деревню в Собинском округе, к дому брата, где стояла машина. Мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, и вылил жидкость для розжига между лобовым стеклом и капотом иномарки, а затем поднёс зажигалку.