Сенаторы поддержали кандидатуру Ивана Грибова на должность прокурора Республики Башкортостан, сообщил экс-глава города и сенатор от Владимирской области Андрей Шохин. Перейти на новую

Сенаторы поддержали кандидатуру Ивана Грибова на должность прокурора Республики Башкортостан, сообщил экс-глава города и сенатор от Владимирской области Андрей Шохин. Перейти на новую должность Грибов сможет только после того, как президент подпишет соответствующий указ, а Генеральный прокурор издаст приказ. Пока этого не произошло, он продолжает работать во Владимирской области. Иван Грибов возглавлял прокуратуру 33-го региона