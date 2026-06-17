Готовность объекта составляет 83%.
Новым исполнителем государственного контракта по возведению крупного образовательного учреждения стала компания «РемСтройСервис». Специалистам данной организации предстоит довести до конца все строительные процессы на площадке.
На сегодняшний день общая готовность здания оценивается в 83%. Первоочередными задачами для заступивших на объект строителей станут приведение в порядок прилегающей территории и отделка помещений, предназначенных для начальных классов.
Для строгого контроля за графиком исполнения работ создана специальная рабочая группа.
«Чтобы все шло по плану, создали рабочую группу. В ней — представители и Покровского, и Петушинского округов. Данный объект мы будем завершать совместно», — сообщил в своих соцсетях глава городского округа Покров Александр Курбатов.