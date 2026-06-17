Готовность объекта составляет 83%.

Новым исполнителем государственного контракта по возведению крупного образовательного учреждения стала компания «РемСтройСервис». Специалистам данной организации предстоит довести до конца все строительные процессы на площадке.На сегодняшний день общая готовность здания оценивается в 83%. Первоочередными задачами для заступивших на объект строителей станут приведение в порядок прилегающей территории и отделка помещений, предназначенных для начальных классов.Для строгого контроля за графиком исполнения работ создана специальная рабочая группа.«Чтобы все шло по плану, создали рабочую группу. В ней — представители и Покровского, и Петушинского округов. Данный объект мы будем завершать совместно», — сообщил в своих соцсетях глава городского округа Покров Александр Курбатов.