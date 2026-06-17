Традиции духовной музыки и современные тенденции: как фестиваль «Голоса Суздаля» объединил церковными песнями 350 человек? Такая цифра далеко не рекорд, а показатели первого дня серии

Традиции духовной музыки и современные тенденции: как фестиваль «Голоса Суздаля» объединил церковными песнями 350 человек? Такая цифра далеко не рекорд, а показатели первого дня серии концертов. Посвящены выступления истории родного края, величию культурного наследия и современному звучанию уже знакомых мелодий. На сцене — мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря. Владимир Киселев, член Совета Федерации от Владимирской области