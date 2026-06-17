В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства дела.

Следственные органы Следственного комитета по Владимирской области инициировали возбуждение уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в хищении бюджетных ресурсов в крупном размере, что классифицируется как растрата.По версии следствия, весной прошлого года фигурант заключил социальный контракт с профильным ведомством для развития собственного дела. В рамках национального проекта «Семья» начинающему предпринимателю предоставили финансовую поддержку в сумме 350 тысяч рублей, предназначенную для запуска студии детейлинга. Вместо инвестиций в оборудование и материалы для бизнеса гражданин потратил всю сумму на азартные ставки, не предоставив отчетных документов о целевом расходовании. После выявления факта нарушения условий договора соглашение с ним было аннулировано.В настоящее время сотрудники СК продолжают сбор доказательной базы и устанавливают детали произошедшего преступления. Следствие также предпринимает шаги, направленные на возвращение незаконно присвоенных государственных средств. Процессуальное сопровождение расследования обеспечивают специалисты экономического отдела местной полиции.