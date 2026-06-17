Дело рассмотрит районный суд.

Местная прокуратура направила в суд дело о нанесении тяжких телесных повреждений с использованием холодного оружия.В конце апреля текущего года фигурант, ранее судимый за убийство, выпивал в гостях у приятеля. Из-за сильного опьянения мужчины повздорили, но причину ссоры вспомнить не смогли. В разгаре конфликта обвиняемый ударил оппонента складным ножом в грудь, повредив легкое, и сбежал.Пострадавшего спасла вовремя приехавшая скорая помощь. Нападавший вину не признает.Мужчине грозит до десяти лет заключения.