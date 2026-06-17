Более 10 тысяч зрителей Пушкинского сквера приветствовали таланты разных стран.

В областном центре состоялся масштабный праздник искусств под девизом «Россия объединяет! Искусство без границ!». Мероприятие собрало огромное количество ценителей музыки, став важной точкой притяжения для талантливой молодежи.В День России площадка Пушкинского сквера приняла свыше 10 тысяч гостей, которые тепло приветствовали выступления молодых артистов из разных уголков страны. Особый колорит программе придали номера зарубежных исполнителей из Китая, Турции, Сербии и государств Африки, продемонстрировавших высокий уровень мастерства.Организатором этого значимого события выступил региональный музыкальный колледж имени Бородина при активном содействии Правительства и Министерства культуры Владимирской области.