Новый отрезок дороги в районе Дворца детского и юношеского творчества свяжет улицу Мира и Стрелецкий переулок, создав удобный проезд для жителей города. Совсем недавно здесь был овраг и

Новый отрезок дороги в районе Дворца детского и юношеского творчества свяжет улицу Мира и Стрелецкий переулок, создав удобный проезд для жителей города. Совсем недавно здесь был овраг и стихийная свалка. Чтобы создать надёжное основание для дороги, специалисты ДСУ-3 возвели шестиметровую насыпь из грунта и песка общим объёмом больше 11 тысяч кубометров. Прежде чем уложить первый