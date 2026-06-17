Площадка на Георгиевской улице собрала 9 тысяч любителей гастрономии.

Во Владимире завершился масштабный проект «Винная ярмарка России», организованный Роскачеством при активной поддержке региональных властей. Мероприятие стало настоящим центром притяжения: за 4 дня площадку посетили более 9 тысяч человек, желающих оценить качественные напитки и продукты местных фермеров.Гости праздника проявили высокий интерес к просветительским встречам, где наряду с дегустациями прошли профильные лекции. Спикерами выступили эксперты «Академии российского вина», профессиональные судьи международных конкурсов и специалисты «Винного гида России». Слушателям подробно объяснили принципы выбора напитков, правила прочтения этикеток и искусство гастрономических сочетаний.Министр предпринимательства и туризма Юлия Бояркина отметила, что проект успешно совместил продвижение южных винодельческих хозяйств с демонстрацией продукции мастеров Владимирской земли. Особым блоком программы стали обучающие семинары для представителей гостиничного и ресторанного бизнеса, посвященные работе с отечественным продуктом.Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева поблагодарила городскую администрацию и руководство региона за помощь в организации события. Она подчеркнула, что проведение ярмарки в сердце «Золотого кольца» стало большой честью, так как главная цель проекта заключается в воспитании культуры осознанного потребления и поддержке национальных традиций.