Начало программы — в 12:00.

20 июня, сердце столицы региона превратится в арену для одного из самых заметных спортивных праздников текущего сезона. Гостей Соборной площади ждут зрелищные соревнования по национальным видам спорта, исторические дисциплины и разнообразные активности для всей семьи.В нынешнем году организаторы отмечают юбилей: мероприятие состоится уже в 10 раз. В программе заявлены захватывающие состязания по стронгмену, киле, армрестлингу, гиревому спорту, а также традиционные кулачные бои и народные интерактивные игры. Ожидается, что фестиваль объединит более четырехсот атлетов со всей России и привлечет внимание нескольких тысяч болельщиков.Начало работы спортивных площадок — в 12:00, а официальная церемония открытия главного события стартует в 13:00.