Студенческие семьи во Владимирской области получат по 200 тысяч.

Начиная с 1 июля, в регионе начнет действовать новая мера материальной поддержки для семей, в которых обучающиеся вузов или колледжей стали родителями. Единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей предусмотрена за каждого появившегося на свет ребенка, причем данная помощь распространяется также на одиноких матерей и отцов.Для оформления материальной поддержки необходимо соблюдение ряда условий: оба родителя должны получать образование в очной форме на территории региона, их возраст не должен превышать 35 лет, а также требуется наличие гражданства России и постоянной прописки во Владимирской области. Кроме того, факт рождения ребенка должен быть официально зафиксирован в региональных органах ЗАГС.Важно отметить, что данная сумма будет выплачена студенческой семье или родителю-одиночке сверх других социальных пособий, включая уже существующую выплату в 100 тысяч рублей для беременных студенток. Заявления на получение средств можно подавать через сеть многофункциональных центров или с помощью портала государственных услуг, но не позднее полугода с даты рождения младенца.