За неделю число обращений к врачам сократилось более чем на 7 процентов.

На 24 неделе года в регионе зафиксировано уменьшение числа простудных заболеваний. Относительно прошлых показателей уровень обращений в больницы снизился 7,2%.Всего за помощью к медикам обратились 3904 человека, из них 974 — во Владимире. Позитивная динамика отмечена среди пациентов всех возрастных категорий.Лабораторный мониторинг показал полное отсутствие вирусов гриппа. Среди возбудителей инфекций сейчас преобладают риновирусы и парагрипп.Врачи советуют чаще мыть руки и использовать маски в людных местах. При появлении симптомов недуга стоит вызвать врача и остаться дома. Простые меры профилактики помогают минимизировать риски заражения.