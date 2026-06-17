В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества путем поджога.

Сотрудники уголовного розыска собинского отдела полиции раскрыли преступление, совершенное в середине апреля текущего года. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка вышли на след пятидесятишестилетнего горожанина, причастного к уничтожению чужого транспорта.Следствием установлено, что фигурант в ночное время приехал на своей машине в одну из деревень округа, чтобы свести счеты с двоюродным братом. Дождавшись отсутствия свидетелей, злоумышленник облил капот кроссовера «Киа Соренто» горючей жидкостью и поджег ее, после чего быстро скрылся.Пламя практически полностью уничтожило моторный отсек и нанесло серьезный урон салону автомобиля. Общая сумма материального ущерба превысила один миллион четыреста тысяч рублей. Задержанный признался, что пошел на такой шаг из-за давнего наследственного конфликта, связанного с разделом деревенского дома.В качестве меры пресечения для фигуранта выбрана подписка о невыезде.