Общественность отреагировала на новость о том, что 51-летняя Ксения Стриж стала матерью. Пока журналисты ищут поводы для новой сенсации, фанаты выказали поддержку и одарили поздравлениями легендарную радиоведущую.

Общественность отреагировала на новость о том, что 51-летняя Ксения Стриж стала матерью. Пока журналисты ищут поводы для новой сенсации, фанаты выказали поддержку и одарили поздравлениями легендарную радиоведущую.Отметим, что Ксения Стриж уже давно говорила о планах взять ребенка из детского дома. С недавних пор в ее семье появился 15-летний Никита. Подросток родом из Челябинска, у него есть мама и папа, однако их лишили родительских прав. "Мне показалось, что я могу подарить человеку возможность хорошей насыщенной жизни", – в недавнем интервью объяснила свое решение Стриж.Отметим, что многочисленные поклонники оптимистично восприняли известие. На официальной страничке Ксении в социальной сети Instagram, куда та выложила несколько семейных фотографий, фанаты пожелали ведущей всего самого наилучшего и рассыпались в комплиментах.А особо наблюдательные подписчики заключили, что ксения и никита очень похожи. "Ксения, какие вы прекрасные! приемный сын прям ваша копия!) или это мне одной так видится? будьте счастливы! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Невероятное сходство ! Фантастика! Ксения Вы замечательный человек , умная девушка дай Бог Вашей семье всего самого светлого!!", "Дай бог чтоб у вас все сложилось по семейному...", "Молодец Ксюша", "Ксения молодчина! С сыном одно лицо! Счастья вам!", "Хорошие люди, добра вам всем)))) Классно, когда человечек НАХОДИТ СВОИХ ЧЕЛОВЕЧКОВ)))))))", "Никита копия ксюши, одно лицо!!!!" – высказались пользователи Сети.Отметим, что еще летом прошлого года Ксения сообщила о своем решении взять ребенка из детского дома. Ранее в интервью Стриж призналась, что у нее был выкидыш, а затем не рожала, потому что никто из ее мужчин не хотел. "Меня никто не попросил. Если бы любимый человек попросил, то родила бы. У меня не было желания родить для себя, во что бы то ни стало, как-то не думала об этом", – объяснила ведущая. А несколько лет назад Ксения в четвертый раз вышла замуж за мужчину по имени Андрей, который моложе ее на 17 лет.