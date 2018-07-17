Американская певица Шер показала прелести на премьере фильма
Mamma Mia! 2. Звезда затмила всех на красной дорожке.
Американская певица Шер показала прелести на премьере фильма
"Mamma Mia! 2". Звезда затмила всех на красной дорожке.
В Лондоне состоялся первый показ мюзикла, в котором
исполнительница сыграла одну из главных ролей. Для похода на мероприятие 72-летняя
голливудская дива выбрала пикантный образ.
Шер появилась в черном костюме: широкие брюки, удлиненный жакет
и прозрачный кружевной топ с декольте до пупа. Образ звезда дополнила
бижутерией с черно-белыми перьями и бусинами. Присутствующих восхитили пышные
формы артистки.
Отметим, что шокировать общественность откровенными нарядами
у знаменитости уже вошло в привычку. К примеру, в прошлом, 2017 году, Шер вышла на
сцену престижной премии Billboard
Music Awards практически голая.
В интервью артистка
уверяет поклонников, что правильное питание и занятия спортом помогают ей сохранить
молодость и красоту. Также звезда отмечает, что не курит и не употребляет алкоголь.
Добавим, что СМИ много раз сообщали, что голливудская дива
настоящий фанат пластической хирургии. Звезда пристрастилась операциям по
изменению внешности еще в 1974 году: тогда артистка сделала ринопластику –
уменьшила нос. Позже она увеличила губы, приподняла уголки глаз, смоделировала
скулы и решилась на круговую подтяжку лица. Поговаривают, что воздействию
скальпеля подверглось не только личико звезды: Шер сделали липосакцию, скорректировали
форму ягодиц и удалили ребра.