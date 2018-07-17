Американская певица Шер показала прелести на премьере фильма Mamma Mia! 2. Звезда затмила всех на красной дорожке.

Американская певица Шер показала прелести на премьере фильма"Mamma Mia! 2". Звезда затмила всех на красной дорожке.В Лондоне состоялся первый показ мюзикла, в которомисполнительница сыграла одну из главных ролей. Для похода на мероприятие 72-летняяголливудская дива выбрала пикантный образ.Шер появилась в черном костюме: широкие брюки, удлиненный жакети прозрачный кружевной топ с декольте до пупа. Образ звезда дополнилабижутерией с черно-белыми перьями и бусинами. Присутствующих восхитили пышныеформы артистки.Отметим, что шокировать общественность откровенными нарядамиу знаменитости уже вошло в привычку. К примеру, в прошлом, 2017 году, Шер вышла насцену престижной премии BillboardMusic Awards практически голая.В интервью артисткауверяет поклонников, что правильное питание и занятия спортом помогают ей сохранитьмолодость и красоту. Также звезда отмечает, что не курит и не употребляет алкоголь.Добавим, что СМИ много раз сообщали, что голливудская диванастоящий фанат пластической хирургии. Звезда пристрастилась операциям поизменению внешности еще в 1974 году: тогда артистка сделала ринопластику –уменьшила нос. Позже она увеличила губы, приподняла уголки глаз, смоделироваласкулы и решилась на круговую подтяжку лица. Поговаривают, что воздействиюскальпеля подверглось не только личико звезды: Шер сделали липосакцию, скорректировалиформу ягодиц и удалили ребра.