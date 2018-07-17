Знаменитой актрисе Светлане Светличной, не смотря на почтенный возраст, удается
сохранять привлекательность и шарм. Она рассказала о том, в чем тайна ее стройности
и красоты.
Знаменитой актрисе Светлане Светличной, не смотря на почтенный возраст, удается
сохранять привлекательность и шарм. Она рассказала о том, в чем тайна ее стройности
и красоты.
Кажется, что годы не властны над Светланой
Афанасьевной. О ее неподражаемом стиле и тонком вкусе
известно давно. На любом светском мероприятии артистка в центре внимания.
По словам Светличной, специально за потребляемыми калориями она не
следит. Но если вдруг какой-то наряд надевается туго, звезда кино тут же
приступает к устранению
проблемы. Она призналась, что недавно избавилась от двух накопленных за зиму
килограммов.
Секрет сохранения фигуры от Светланы
Светличной прост. "Я мало ем, не ужинаю после шести вечера", – приводит слова
актрисы WomanHit.ru. И силы воли ей для этого не занимать.
"Если даже увижу платье на размер меньше
моего, которое мне понравилось, и у меня при этом есть деньги, я для этого
платья сброшу килограммы… и обязательно выйду в нем куда-нибудь, чтобы
радоваться жизни", – рассказала знаменитость.
Сохранять красоту звезде экрана помогает не только правильное питание. Очень
важна для нее и внутренняя гармония. "Я позитивная, добрая, счастливая и
отзывчивая", – говорит Светличная.
Кроме того, актриса очень любит путешествовать и пробовать разные кухни. "Самое вкусное мясо, которое я пробовала,
это крокодилье. Ела его в Мексике", – поделилась Светличная. Отведала она и
лягушачьи лапки. Деликатес ей тоже очень понравился: даже добавки попросила.