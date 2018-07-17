Знаменитой актрисе Светлане Светличной, не смотря на почтенный возраст, удается сохранять привлекательность и шарм. Она рассказала о том, в чем тайна ее стройности и красоты.

Знаменитой актрисе Светлане Светличной, не смотря на почтенный возраст, удаетсясохранять привлекательность и шарм. Она рассказала о том, в чем тайна ее стройностии красоты.Кажется, что годы не властны над СветланойАфанасьевной. О ее неподражаемом стиле и тонком вкусеизвестно давно. На любом светском мероприятии артистка в центре внимания.По словам Светличной, специально за потребляемыми калориями она неследит. Но если вдруг какой-то наряд надевается туго, звезда кино тут жеприступает к устранениюпроблемы. Она призналась, что недавно избавилась от двух накопленных за зимукилограммов.Секрет сохранения фигуры от СветланыСветличной прост. "Я мало ем, не ужинаю после шести вечера", – приводит словаактрисы WomanHit.ru. И силы воли ей для этого не занимать."Если даже увижу платье на размер меньшемоего, которое мне понравилось, и у меня при этом есть деньги, я для этогоплатья сброшу килограммы… и обязательно выйду в нем куда-нибудь, чтобырадоваться жизни", – рассказала знаменитость.Сохранять красоту звезде экрана помогает не только правильное питание. Оченьважна для нее и внутренняя гармония. "Я позитивная, добрая, счастливая иотзывчивая", – говорит Светличная.Кроме того, актриса очень любит путешествовать и пробовать разные кухни. "Самое вкусное мясо, которое я пробовала,это крокодилье. Ела его в Мексике", – поделилась Светличная. Отведала она илягушачьи лапки. Деликатес ей тоже очень понравился: даже добавки попросила.