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<a href="http://33live.ru/novosti/17-07-2018-a-vy-znaete-gde-sejchas-vash-rebyonok.html" target="_blank">А вы знаете, где сейчас ваш ребёнок?</a> - А вы знаете, где сейчас ваш ребенок? Думаю, в каникулы не каждый родитель уверенно сможет ответить на этот вопрос. И, как показывает статистика, в каникулы дети чаще попадают в неприятные истории. Сегодня гость студии 6 канала уполномоченный по правам ребёнка по Владимирской области Геннадий Прохорычев. С ним мы поговорим о том, какие опасности поджидают детей? И есть ли правила для родителей?