Николай Перминов в программе Судьба человека признается: до недавнего времени не знал, кто он. Оказалось, что и день рождения больше 40 лет отмечал не в тот день, когда на самом деле родился, и фамилия у него должна быть другой. А недавно самого Перминова разыскал сын, который рос без отца.

Николай Перминов в программе "Судьба человека" признается: до недавнего времени не знал, кто он. Оказалось, что и день рождения больше сорока лет отмечал не в тот день, когда на самом деле родился, и фамилия должна быть другой.Это сейчас он – известный актер, снимавшийся в таких популярных сериалах, как "Тайны следствия" и "Паутина". А с рождения был ребенком-отказником, попавшим в Дом малютки, откуда в 6 месяцев его забрали супруги Перминовы, фамилию которых Николай и носит до сих пор.Однако в три года они вернули ребенка обратно в Детский дом, сказав, что он "ненормальный" и "у него синдром Дауна".Детдомовское детство было очень жестоким, однажды он даже сбежал – искал еду на кладбищах, попрошайничал, но его вернули обратно. Потом была армия, где — после детдомовских испытаний — он уже смеялся, когда его "били по морде".Молодому Перминову очень хотелось домашнего уюта, домашнего очага, и он попытался создать семью. Однако парень без прописки и жилья не мог поступить даже в ПТУ, возникли проблемы с поиском работы.После рождения ребенка жизнь стала еще тяжелее, нередко доходило и до драк. Тогда первая жена Николая забрала сына и уехала к себе на родину.Только год назад уже 23-летний Андрей разыскал своего отца, ставшего знаменитым. Когда актер получил от него письмо с фотографией, то все сомнения пропали – это его сын. Благодаря телеканалу "Россия 1" и программе Андрея Малахова "Прямой эфир" удалось актеру узнать и другие подлинные сведения о себе.Более того: только в свои "за 40" Николай узнал, что его день рождения 11 мая, а 12 мая – день рождения у его родной матери Зинаиды Николаевны Толстовой. Благодаря телевизионщикам удалось разыскать и сестру по родной матери.Что вспоминает Николай о своем детстве, когда дважды побывал ребенком-отказником, почему так долго не искал своего сына от первого брака, как мальчишке, которого называли "ненормальным", удалось добиться успеха и стать знаменитым актером, и как складываются отношения во втором браке?Об этом Николай Перминов рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".