Президенту России пришлось одергивать не в меру распоясавшегося американского журналиста, который не желал выслушивать ответы на собственные вопросы. Владимир Путин дал большое интервью телеканалу Fox News.

Президенту России пришлось одергивать не в меру распоясавшегосяамериканского журналиста, который не желал выслушивать ответы на собственныевопросы. Владимир Путин дал большое интервью телеканалу Fox News.Российский лидер поучил хорошим манерам американскогожурналиста Криса Уоллеса. Корреспондент Fox News получил согласие на интервью "вполный контакт" – никаких ограничений в темах – и пытался в полной мере имвоспользоваться. Однако такта и выдержки ему явно не хватало."Я сейчас вам отвечу, наберитесь немножко терпения и выполучите полноценный ответ", – несколько раз российскому президенту пришлосьостужать пыл нетерпеливого Уоллеса.На беседу с журналистом Владимир Путин отправился сразупосле переговоров с Дональдом Трампом, которые прошли в Хельсинки 16 июля.Однако Уоллеса меньше всего интересовало, о чем говорили лидеры России и США зазакрытыми дверями – его заботили громкие заголовки таблоидов.Журналист буквально забросал Путина вопросами о "вмешательстверусских хакеров в американские выборы", о деле Скрипалей и о якобыимеющемся у российских спецслужб компромате на Трампа. Но у собеседника все эти"острые" темы вызвали лишь улыбку."До тех пор, пока он не объявил, что будет кандидатом впрезиденты, он не представлял никакого интереса для нас. Он богатый человек, нобогатых людей много. Он занимался строительным бизнесом, проводил конкурсыкрасоты. В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет президентомСША", – пояснил Владимир Путин.Как сообщается, российский лидер согласился на интервью содной целью – объяснить простым американцам, погрязшим в потоках сфабрикованныхновостей, что Россия им не враг, а потерянный сегодня важнейший партнер. Однакожурналиста такие ответы не устраивали – и президенту пришлось снова егоодернуть."Если вам не нравится мой ответ, то вы так и скажите… Япросто замолчу. А если вы хотите, чтобы американцы услышали мое мнение – тогданаберитесь терпения", – сказал собеседнику Владимир Путин.В итоге Уоллесу, задавшему вопрос о "русских хакерах",пришлось самому призадуматься о том, как вовремя всплыли обвинения в отношенииТрампа. Но это уже не было интересно Путину. Российский лидер посоветовалУоллесу не делать отношения двух стран заложником внутриполитической борьбы вСША. Да и силовые органы использовать в такой борьбе абсолютно недопустимо,уверен президент. Интервью опубликовано на сайте Кремля.